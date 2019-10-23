ADS'de Sancak bıraktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da istenen sonuçların alınamamasının ardından başkan Murat Sancak görevi bırakma kararı aldı. Akdeniz ekibinde birçok isim de kadro dışı bırakıldı.
Adana Demirspor'a şok üstüne şok... 2 sezondur yaptığı yatırımların karşılığını alamayan Mavi Şimşekler'de Başkan Murat Sancak görevi bıraktı. Lacivert-mavilili kulüpte ayrıca Oleksandr Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.
- 23.10.2019
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