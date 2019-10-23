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23 Ekim 2019, Çarşamba
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ADS'de Sancak bıraktı

ADS'de Sancak bıraktı

1. Lig ekiplerinden 'da istenen sonuçların alınamamasının ardından başkan görevi bırakma kararı aldı. ekibinde birçok isim de kadro dışı bırakıldı.

'a şok üstüne şok... 2 sezondur yaptığı yatırımların karşılığını alamayan Mavi Şimşekler'de Başkan görevi bıraktı. Lacivert-mavilili kulüpte ayrıca Oleksandr Gladkyy, ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.

  1. 23.10.2019
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