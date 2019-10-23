ADS'de Sancak bıraktı

Adana Demirspor'a şok üstüne şok... 2 sezondur yaptığı yatırımların karşılığını alamayan Mavi Şimşekler'de Başkan Murat Sancak görevi bıraktı. Lacivert-mavilili kulüpte ayrıca Oleksandr Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.