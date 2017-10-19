Yalçın, TİGEM Hipoterapi Merkezi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni sezon çalışmalarına başladıklarını belirten Yalçın, "Öncelikli hedefimiz altyapıyı geliştirmek. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla 198 sporcumuzu, 35 antrenörle birlikte Avrupa'daki yarışlara göndereceğiz. Bu altyapıya verdiğimiz önemden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde altyapıdaki sporcu sayısının 150 olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Şu anda bu rakam 900'e ulaştı. Hedefimiz 2020'ye kadar 10 binleri bulmak. Aynı zamanda federasyon olarak da kendimizi yeniliyoruz. İnternet sitemiz aracılığıyla artık veli ve antrenör, sporcunun durumunu takip edebilecek. Sadece sporcunun durumunu değil il temsilciliklerinin faaliyetlerine kadar bir çok şey sitemizden takip edilebilecek."

Danimarka'da 13-18 Aralık'ta yapılacak Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası öncesinde milli takımın Kopenhag'daki test yarışlarına katılacağını kaydeden Erkan Yalçın, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gururlanmak istiyoruz. Hedefler çok büyük, inşallah bunlara ulaşacağız. İşimiz, Türk yüzmesinin geleceğini inşa etmek. Bu yönde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim kurullarının faaliyetlerine başladığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Artık eğitimleri dışarıdan şirketlere vermiyoruz. Kendi içimizde yapıyor ve geliri de bize kalıyor. Bu gelirle de sporcularımızı mümkün olduğu kadar çok yurt dışına göndererek tecrübe kazandıracağız. Öncelik kendi altyapımızı ve geleceğimizi oluşturmak. Büyük bir devlete yakışır şekilde büyük hedeflerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak nezdinde yatırımlar devam ediyor. 80 ilde havuz var, 65'inde inşaat tamam, 15'inde bitmek üzere. Sayın Bakanımız ne sıkıntımız olsa ilgileniyor çünkü sporun içinden gelen birisi. En ufak meselemizde bize sahip çıkıyor. Bizim üzerimize düşen, devletimizin verdiği desteği arkamıza alıp, 24 milyon civarındaki öğrenci sayımızı da hesaba katarak, altyapıya ve dolayısıyla geleceğimize yatırım yapmak."

Bir dönem açıklamalarıyla federasyonu eleştiren Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'in hala milli takımın bir üyesi olduğunu vurgulayan Yalçın, "Viktoria genç bir sporcumuz, hata yapmış olabilir. Bize düşen bir baba gibi affederek sporcuyu kazanmak olacaktır. Viktoria bundan sonra da milli takım faaliyetlerinde yer alacaktır ama ayrı bir sporcu gibi değil. Diğer milli sporcularımıza hangi imkanlar sağlanıyorsa o da aynı imkanlarla çalışmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.