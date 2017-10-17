1207 Antalya Döşemaltı Belediyespor yarı finalde

114 takımın katılımıyla gerçekleştirilen 2017 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda son dörde kalan takımlar belli oldu. 4 merkezde 8 takımın karşılaştığı çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük sağlayan 1207 Antalya Döşemaltı Belediyespor, Dudullu Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor ve Kocaeli Harb-İş Spor takımları yarı finale adını yazdırdı. 11 takım arasında ilk 4'e kalan takımlar 28- 29 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek finallerde Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek. 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor yarı finalde 28 Ekim'de Zeytinköy sahalarında Kocaeli Harb-İş Spor ile karşılaşacak.