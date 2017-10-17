1207 Antalya Döşemaltı Belediyespor yarı finalde
1207 Antalya Döşemaltı Belediyespor, 114 takımın mücadele ettiği 2017 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
114 takımın katılımıyla gerçekleştirilen 2017 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda son dörde kalan takımlar belli oldu. 4 merkezde 8 takımın karşılaştığı çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük sağlayan 1207 Antalya Döşemaltı Belediyespor, Dudullu Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor ve Kocaeli Harb-İş Spor takımları yarı finale adını yazdırdı. 11 takım arasında ilk 4'e kalan takımlar 28- 29 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek finallerde Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek. 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor yarı finalde 28 Ekim'de Zeytinköy sahalarında Kocaeli Harb-İş Spor ile karşılaşacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:32
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