Birgül Erken, rekor peşinde

Monofin sabit ağırlık branşında 55 metre ve Bifin sabit ağırlık branşında 62 metre ile Türkiye ikincisi olan Birgül Erken, Avrupa şampiyonasında rekor kırmayı hedeflediğini söyledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında 2'nci olan ve Milli Takıma çağırılan Milli sporcu Birgül Erken, hedefini Avrupa şampiyonasında rekor kırmak olarak belirledi. Antalya'da düzenlenen şampiyonada, çalışmalarının karşılığını aldığını söyleyen Erken, "Çok çalıştım ve yarışmalardan sıfır hata ile peş peşe iki gün yüksek performanslar yaptım. İki kez Türkiye ikincisi olarak muhteşem bir sonuç daha çıkardım. Monofin sabit ağırlık branşında 55 metre ve Bifin sabit ağırlık branşında 62 metre ile Türkiye 2'ncisi oldum. Büyük fedakarlıklarla, Ocak ayından beri Mısır'da yaptığım antrenman kamplarında, dünyanın en iyi serbest dalış şampiyonlarından ders alarak ilerledim. Milli takım barajının 22 metre ötesinde yaptığım derecemle özellikle bifin (çift palet) derecemle bayanlar kategorisindeki Türkiye Rekoruna en yakın bayan sporcu oldum. Üstelik bu yaptığım en iyi derece değil; yarışma taktiği gereği en iyi derecemi henüz yapmadım. Derinlikte çok yeni olmama rağmen kat ettiğim yol mutluluk verici" dedi.



Avrupa şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğünü de söyleyen Erken, "Derinlik branşlarında gelişimimi sürdürmek üzere Kaş'ta kalmayı ve antrenmanlarıma hiç ara vermemeyi seçtim. Derinlik adaptasyonunu korumak ve ilerletmek için profesyonel mesleğim olan öğretmenlik mesleğimden ücretsiz izin almak sureti ile sadece derinlik branşlarına odaklanmak üzere programımı yaptım. Bu yüzden ilk hedefim Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırmak, kürsüye çıkmak daha sonra Ana sponsor bulma çabalarım ve bireysel Dünya Rekoru organizasyonlarıma vakit ayırtacağım. Çalışmak çok önemli. Fakat daha da önemli olan bir şey var; kendinize inanmak. Kendime güveniyorum. Milli takımda da ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek için hazırım. Kendi öz disiplininde ilerleyen bir sporcu olarak kendimi geliştirme yolculuğumda olmaktan keyif alıyorum" diye konuştu. Erken, Sharm elSheikh'te antrenmanlarını rahat bir ortamda yapmasını sağlayan Türk Hava Yolları ve Rixos Hotel yetkililerine teşekkür etti.