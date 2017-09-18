Birgül Erken, rekor peşinde
Monofin sabit ağırlık branşında 55 metre ve Bifin sabit ağırlık branşında 62 metre ile Türkiye ikincisi olan Birgül Erken, Avrupa şampiyonasında rekor kırmayı hedeflediğini söyledi.
Avrupa şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğünü de söyleyen Erken, "Derinlik branşlarında gelişimimi sürdürmek üzere Kaş'ta kalmayı ve antrenmanlarıma hiç ara vermemeyi seçtim. Derinlik adaptasyonunu korumak ve ilerletmek için profesyonel mesleğim olan öğretmenlik mesleğimden ücretsiz izin almak sureti ile sadece derinlik branşlarına odaklanmak üzere programımı yaptım. Bu yüzden ilk hedefim Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırmak, kürsüye çıkmak daha sonra Ana sponsor bulma çabalarım ve bireysel Dünya Rekoru organizasyonlarıma vakit ayırtacağım. Çalışmak çok önemli. Fakat daha da önemli olan bir şey var; kendinize inanmak. Kendime güveniyorum. Milli takımda da ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek için hazırım. Kendi öz disiplininde ilerleyen bir sporcu olarak kendimi geliştirme yolculuğumda olmaktan keyif alıyorum" diye konuştu. Erken, Sharm elSheikh'te antrenmanlarını rahat bir ortamda yapmasını sağlayan Türk Hava Yolları ve Rixos Hotel yetkililerine teşekkür etti.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:43
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 3
Yorum
CELAL SIMDI BU TURK DEGIL DIYE OYNAMASIN MI NASIL BIR ZIHNIYETTIR BU KISITLAMA SEVDASI ZEKI CEVIK AHLAKLI TUM SPORCULARIMIZA EN IYI ORNEK BU ADA
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Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar
Toplam 3
Yorum
Nirvana Beşiktaş rakiplerinden çok üstün olduğu için kazanıyor . Bütün hakemler Fb veya Gs taraftarları . Türkiyede Beşiktaş sempatizanı isen hakem
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Yeni başlangıç
Toplam 9
Yorum
Enda Son iki sezondur ilk kez 4 gol attık heralde :) Geri dönme yok insanları heyecanlandırmayın, ilk 5 mücadelesi veririz 5. ya da 6. bitiririz
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