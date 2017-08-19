 Erdoğan’dan Nakkaş’a kutlama – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Erdoğan’dan Nakkaş’a kutlama

    Erdoğan’dan Nakkaş’a kutlama

    Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası’nda rekorlar kırarak kürsüye çıkan Nakkaş’a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tebrik telgrafı gönderdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de sona eren Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50, 100 ile 200 metre serbestte ve 200 metre karışıkta dünya şampiyonluğuna ulaşan Ahmet Nakkaş'ı kutladı. Erdoğan'ın Nakkaş'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi. Nakkaş 200 metre karışıkta dünya şampiyonası rekoru kırarken 200 metre serbestte ise Avrupa rekorunun yeni sahibi olarak kürsüye çıkmıştı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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