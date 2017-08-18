 Erdoğan'dan Nakkaş'a kutlama – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Erdoğan'dan Nakkaş'a kutlama

    Erdoğan'dan Nakkaş'a kutlama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücüyü kutladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Ahmet Nakkaş'ı kutladı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Macaristan'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Nakkaş'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

    Nakkaş, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Budapeşte'de düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda, erkekler 100 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaşmıştı.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:08
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