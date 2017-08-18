Erdoğan'dan Nakkaş'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücüyü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Ahmet Nakkaş'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Macaristan'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Nakkaş'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
Nakkaş, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Budapeşte'de düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda, erkekler 100 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaşmıştı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:08
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Toplam 8
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eraycan q7 seneye çine satılacak yeri lensle şimdiden doldu 3 kulvarda alternatifli kadro kurmak şart her maçta oynayamıyor q7
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AAİS Hala sorunun forvet olduğunu sanan futbol cahilleri var. İstediğiniz kadar forvet alın Aboubakar' ıda alın, forvetlere pas atacak ortasaha y
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