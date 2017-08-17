Atasay rekor kırdı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Fina Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli yüzücü Serkan Atasay, dünya rekoru kırdı. 45-49 yaş aralığında mücadele eden antrenör-sporcu Serkan Atasay, 50 metre kelebekte 25.48'lik derecesiyle önemli bir başarıya imza attı ve kendi yaş kategorisinde yeni Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
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