 Atasay rekor kırdı – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Atasay rekor kırdı

    Atasay rekor kırdı
    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Fina Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli yüzücü Serkan Atasay, dünya rekoru kırdı. 45-49 yaş aralığında mücadele eden antrenör-sporcu , 50 metre kelebekte 25.48'lik derecesiyle önemli bir başarıya imza attı ve kendi yaş kategorisinde yeni Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atasay rekor kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.