 Dressel, Phelps'in rekoruna ortak oldu – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Dressel, Phelps'in rekoruna ortak oldu

    Dressel, Phelps'in rekoruna ortak oldu

    17. Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndaki yüzme yarışmalarında 7 altın madalya kazanan , Michael Phelps'in dünya şampiyonası rekoruna ortak oldu.

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada yüzme müsabakaları sona erdi.

    Erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında Matt Grevers, Kevin Cordes, Nathan Adrian ve 'den oluşan ABD takımı, 3.21.97'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

    ABD'li yüzücü Dressel, şampiyona boyunca 3 bireysel 4 takım dalında altın madalya kazanarak vatandaşı Michael Phelps'in bir dünya şampiyonasında alınan 7 altın madalya rekorunu egale etti.

    2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın kazanarak tarihe geçen Phelps, 2007'de Melbourne'de düzenlenen 12. Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 7 kez altın madalya kazanmıştı.

    Öte yandan, şampiyonanın son gününde, kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışında Kathleen Baker, Lilly King, Kelsi Worrell ve Simone Manuel'den oluşan ABD takımı, 3.51.55'lik derecesiyle rekor kırdı. ABD'li Lilly King de kadınlar 50 metre kurbağalamada 29.40'lık zamanlamasıyla yeni rekorun sahibi oldu.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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