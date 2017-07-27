 Yasin Süzen'den altın madalya – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'den altın madalya

    Yasin Süzen'den altın madalya

    Samsun'da düzenlenen 'nda milli atlet , erkekler 400 metre finalinde altın madalya kazandı.

    İlkadım Atletizm Sahası'nda yapılan müsabakalarda , erkekler 400 metre finalinde mücadele etti. Milli atlet, elde ettiği 47.03'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

    Yasin ayrıca, bu dereceyle oyunlar rekorunu da kırmayı başardı. ABD'li Wendell Gaskin, 1993 yılındaki 47.09'luk derecesiyle rekoru 24 yıldır elinde bulunduruyordu.

    Yarışta, Japonya'dan Maki Yamada 48.10'luk derecesiyle gümüş, Ukrayna'dan Dmytro Rudenko ise 48.25'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:27
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