Yasin Süzen'den altın madalya

İlkadım Atletizm Sahası'nda yapılan müsabakalarda Yasin Süzen, erkekler 400 metre finalinde mücadele etti. Milli atlet, elde ettiği 47.03'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Yasin ayrıca, bu dereceyle oyunlar rekorunu da kırmayı başardı. ABD'li Wendell Gaskin, 1993 yılındaki 47.09'luk derecesiyle rekoru 24 yıldır elinde bulunduruyordu.

Yarışta, Japonya'dan Maki Yamada 48.10'luk derecesiyle gümüş, Ukrayna'dan Dmytro Rudenko ise 48.25'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.