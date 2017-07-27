Yasin Süzen'den altın madalya
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli atlet Yasin Süzen, erkekler 400 metre finalinde altın madalya kazandı.
İlkadım Atletizm Sahası'nda yapılan müsabakalarda Yasin Süzen, erkekler 400 metre finalinde mücadele etti. Milli atlet, elde ettiği 47.03'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Yasin ayrıca, bu dereceyle oyunlar rekorunu da kırmayı başardı. ABD'li Wendell Gaskin, 1993 yılındaki 47.09'luk derecesiyle rekoru 24 yıldır elinde bulunduruyordu.
Yarışta, Japonya'dan Maki Yamada 48.10'luk derecesiyle gümüş, Ukrayna'dan Dmytro Rudenko ise 48.25'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:27
-
Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 74
Yorum
austin 20 yıla gitmene gerek yok.4-5 yıl geriye yeter bak bakalım orda ne olmuş.şu anda hangi kulüp bunu yapabilmiş.peh anca laf..
-
Muslera 2021'e kadar G.Saray'da
Toplam 4
Yorum
che sana helal adamim.
-
Muslera 2021'e kadar G.Saray'da
Toplam 4
Yorum
FEDA OLSUN PAŞAMA Nando reyizin kabaca yıllık ücretini hesaplayalım 3 milyon 575 bin sabit 70 puan=350bin 35 maç başı=700bin =yıllık 5 Milyon € ARTABİLİR!
Yasin Süzen'den altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.