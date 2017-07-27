Oğlunun peşinde 8 bin kilometre

Güney Afrika'da yiyecek-içecek hizmeti veren bir şirket işleten Joy Roach, Deaflympics 2017'de mücadele eden yüzücü oğlu Mark Roach'a destek verebilmek için Johannesburg'dan İstanbul'a, oradan da Samsun'a 8 bin kilometre yol kat ederek geldi.

Portekiz'de düzenlenen 2011 Dünya İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'ndan itibaren oğlunun çoğu müsabasını yerinden takip ettiğini belirten anne Roach, sadece Teksas'ta düzenlenen 2015 Dünya İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na gidemediğini söyledi.



"SAMSUN GÜZEL BİR YER"

Oğluna destek vermek için birçok ülke gezen Joy Roach, Samsun'da geçirdiği zamandan oldukça hoşnut. Roach, şehre ve insanına yönelik düşüncelerini, "Samsun çok temiz, Güney Afrika'ya göre buradaki dalgalar daha az ve küçük. İnsanlar çok yardımsever, hiçbir sorum karşılıksız kalmıyor" diyerek ifade etti.



"O VE DESTEĞİ OLMASA BURADA OLAMAZDIM"

Kariyerindeki ikinci Deaflympics tecrübesini yaşayan Güney Afrikalı yüzücü Mark Roach, 8 bin kilometre yol kat ederek Samsun'a gelen annesine yönelik bağlılığını, "O ve onun desteği olmasa şu an burada yarışıyor olabileceğimi sanmıyorum. O harika biri, dünyadaki en iyi anne." sözleriyle dile getirdi. Samsun'a ilk defa geldiği belirten 20 yaşındaki sporcu, annesinin desteği sayesinde 200 metre karışıkta ve 100 metre kelebekte final yüzmeyi başardı.