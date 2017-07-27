Oğlunun peşinde 8 bin kilometre
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda sporcular her zorluğu göze alırken, aileleri de çocukları için binlerce kilometre yol kat ediyor. Güney Afrikalı yüzücü Mark Roach'un annesi Joy Roach bu isimlerden sadece biri.
Güney Afrika'da yiyecek-içecek hizmeti veren bir şirket işleten Joy Roach, Deaflympics 2017'de mücadele eden yüzücü oğlu Mark Roach'a destek verebilmek için Johannesburg'dan İstanbul'a, oradan da Samsun'a 8 bin kilometre yol kat ederek geldi.
Portekiz'de düzenlenen 2011 Dünya İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'ndan itibaren oğlunun çoğu müsabasını yerinden takip ettiğini belirten anne Roach, sadece Teksas'ta düzenlenen 2015 Dünya İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na gidemediğini söyledi.
"SAMSUN GÜZEL BİR YER"
Oğluna destek vermek için birçok ülke gezen Joy Roach, Samsun'da geçirdiği zamandan oldukça hoşnut. Roach, şehre ve insanına yönelik düşüncelerini, "Samsun çok temiz, Güney Afrika'ya göre buradaki dalgalar daha az ve küçük. İnsanlar çok yardımsever, hiçbir sorum karşılıksız kalmıyor" diyerek ifade etti.
"O VE DESTEĞİ OLMASA BURADA OLAMAZDIM"
Kariyerindeki ikinci Deaflympics tecrübesini yaşayan Güney Afrikalı yüzücü Mark Roach, 8 bin kilometre yol kat ederek Samsun'a gelen annesine yönelik bağlılığını, "O ve onun desteği olmasa şu an burada yarışıyor olabileceğimi sanmıyorum. O harika biri, dünyadaki en iyi anne." sözleriyle dile getirdi. Samsun'a ilk defa geldiği belirten 20 yaşındaki sporcu, annesinin desteği sayesinde 200 metre karışıkta ve 100 metre kelebekte final yüzmeyi başardı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:28
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Hedef gruplar
Toplam 10
Yorum
aykut acilen milli takımın başına geçmelidir.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 50
Yorum
Kartal IN HIç hayal etme.. Günes'in BJK'daki gÖrevi bitmedi ki Terim'in GS'den kaçtigi gibi kaçsin. Yilmaz Vural Mehmet Özdilek gibi iyi hocalar var.
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 21
Yorum
boz cook dogru hamle...bu habere cook sevindim...luce bir futbol profesörü
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