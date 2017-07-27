 Oğlunun peşinde 8 bin kilometre – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Oğlunun peşinde 8 bin kilometre

    Oğlunun peşinde 8 bin kilometre

    23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda sporcular her zorluğu göze alırken, aileleri de çocukları için binlerce kilometre yol kat ediyor. Güney Afrikalı yüzücü Mark Roach'un annesi Joy Roach bu isimlerden sadece biri.

    Güney Afrika'da yiyecek-içecek hizmeti veren bir şirket işleten Joy Roach, 'de mücadele eden yüzücü oğlu Mark Roach'a destek verebilmek için Johannesburg'dan İstanbul'a, oradan da Samsun'a 8 bin kilometre yol kat ederek geldi.
    Portekiz'de düzenlenen 2011 Dünya İşitme Engelliler Şampiyonası'ndan itibaren oğlunun çoğu müsabasını yerinden takip ettiğini belirten anne Roach, sadece Teksas'ta düzenlenen 2015 Dünya İşitme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na gidemediğini söyledi.

    "SAMSUN GÜZEL BİR YER"
    Oğluna destek vermek için birçok ülke gezen Joy Roach, Samsun'da geçirdiği zamandan oldukça hoşnut. Roach, şehre ve insanına yönelik düşüncelerini, "Samsun çok temiz, Güney Afrika'ya göre buradaki dalgalar daha az ve küçük. İnsanlar çok yardımsever, hiçbir sorum karşılıksız kalmıyor" diyerek ifade etti.

    "O VE DESTEĞİ OLMASA BURADA OLAMAZDIM"
    Kariyerindeki ikinci Deaflympics tecrübesini yaşayan Güney Afrikalı yüzücü Mark Roach, 8 bin kilometre yol kat ederek Samsun'a gelen annesine yönelik bağlılığını, "O ve onun desteği olmasa şu an burada yarışıyor olabileceğimi sanmıyorum. O harika biri, dünyadaki en iyi anne." sözleriyle dile getirdi. Samsun'a ilk defa geldiği belirten 20 yaşındaki sporcu, annesinin desteği sayesinde 200 metre karışıkta ve 100 metre kelebekte final yüzmeyi başardı.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:28
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