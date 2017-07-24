''Türkiye’nin gücü ortada''

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından basının karşısına çıktı.

Organizasyon için, "Bu bir meydan okumadır. Çok güzel bir gün oldu" diyen Bakan Bak, "Boğaz bir inci. İstanbul dünyanın incisi. Türkiye bizim göz bebeğimiz. Ülkemizde terör olduğunu söyleyenler var ama bakın hayatımız gayet normal şekilde devam ediyor. Türkiye, turizmde, kültürde güvenli bir nokta. Bu ülke büyümeye, spor aktivitelerini geliştirmeye devam edecek. Türkiye bundan sonra da büyük organizasyonlar için hazır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye, sporda büyük yatırımlar yaptı. Kendisi sporun içinden gelen bir politikacı, sporu çok iyi biliyor ve sporun kitlelere ulaştığını da çok iyi biliyor. Yapılan altyapı yatırımları başta olmak üzere, tesisler olmak üzere büyük aşamalar kaydedildi. Türkiye büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek" sözlerini sarfetti.