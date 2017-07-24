Boğaz'da müthiş gün

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) organize ettiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dün müthiş görüntülere sahne oldu.

İstanbul Boğazı'nda 6.5 kilometrelik parkurda yapılan yarışları erkeklerde ve kadınlarda Rusya kazandı. Bin 100'ü yabancı 2 bin 200 sporcunun mücade ettiği organizasyonda dereceye girenlerler şöyle: Erkekler: Evgeny Eliseev (50.58), Doğukan Ulaç (52.21), Erge Can Gezmiş (52.23), kadınlar: Kristina Kochetkova (54.57), Nilay Erkal (55.01), Buse Topçu (55.08).