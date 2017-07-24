 Boğaz'da müthiş gün – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Boğaz'da müthiş gün

    Boğaz'da müthiş gün

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) organize ettiği dün müthiş görüntülere sahne oldu.

    İstanbul Boğazı'nda 6.5 kilometrelik parkurda yapılan yarışları erkeklerde ve kadınlarda Rusya kazandı. Bin 100'ü yabancı 2 bin 200 sporcunun mücade ettiği organizasyonda dereceye girenlerler şöyle: Erkekler: Evgeny Eliseev (50.58), Doğukan Ulaç (52.21), Erge Can Gezmiş (52.23), kadınlar: Kristina Kochetkova (54.57), Nilay Erkal (55.01), Buse Topçu (55.08).
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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