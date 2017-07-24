Bakan Osman Aşkın Bak: ''Türkiye’nin gücü ortada''
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından basının karşısına çıktı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:32
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
I.D.34 Ne yönden daha degerli ?Ben Etoo yu begeniyorum yasina rahmen v.persie den cok daha faydali olacaktir bundan FB liler emin olsun.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
BilginD Buraya yazıyorum Etoo hırslı adam - zorlayacak ve kısa sürede bir sakatlık geçirip aylarca oynayamayacak
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'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 40
Yorum
Hagi Albayrak gelirse terimi getirir o yüzden GELMESİN
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