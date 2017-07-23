Şimdi kulaç atma vakti
Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin önemli yıldızları bu kez dünya arenasında boy gösterecek.
Bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek 17. FINA Dünya Yüzme Şampiyonası'nda, Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek. Kadınlarda Viktoria Zeynep Güneş, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 200 ve 400 metre karışık, Ivanova Avramova 50, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 100 metre serbestte, erkeklerde ise Hüseyin Emre Sakçı 50 ve 100 metre kurbağalama ile 50 ve 100 metre serbest, Kaan Türker Ayar ise 50 ve 100 metre kelebekte madalya mücadelesi verecek.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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