 İstanbul Boğaz'ında şölen – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    İstanbul Boğaz'ında şölen

    İstanbul Boğaz'ında şölen

    Türkiye Milli Olimpiyat komitesi tarafından bu yıl 29. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

    Bu yıl 49 ayrı ülkeden 2 bin 338 yüzücü Kanlıca iskelesi'nden start alarak Kuruçeşme'ye uzanan parkuru kat ettiler. Yarışma nedeniyle İstanbul boğazı 4 saat boyunca gemi geçişine kapatılırken, Türk ve yabancı yarışmacılar boğazın güzelliğine güzellik kattı.

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin "Herkes için spor" teması etkinlikleri arasında yer alan "29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası yüzme Yarışı" yapıldı. Yarışma nedeniyle İstanbul Boğazı sabah saatlerinde itibaren 4 saatliğine transit gemi geçişine kapatıldı. Yarışmacılar bir şehir hatları vapuru ile geldikleri Kanlıca İskelesinden saat 10.00'da start aldılar. Bu yıl yarışmaya 2 bin 338 yarışmacının kayıt yaptırdığı belirtildi. Bu yıl yarışma adeta bir Birleşmiş Milletler toplu yüzüşüne dönüştü. Yarışmaya Türk sporcuların yanısıra aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Romanya, Almanya, Rusya, Avusturya, Kuzey Kıbrıs, Bulgaristan, Belarus, Etopya, Azarbeycan, Kazaistan, Polonya, Moldova, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Kırgısiztan, İtalya, İsviçre'in bulunduğu 49 ülkeden sporcular katıldı. Boğazın güzelliğine güzellik katan yüzücülere güvenlik amacıyla çok sayıda tekne eşlik etti.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:49
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