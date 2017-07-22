Dünya Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'da başlayacak.
Başkent Budapeşte'de 30 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonda Türkiye'yi, Hüseyin Emre Sakçı, Kaan Türker Ayar, Ekaterina Ivanova Avramova ve Viktoria Zeynep Güneş temsil edecek.
Şampiyonada kadınlarda Viktoria Zeynep Güneş, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 200 ve 400 metre karışık, Ekaterina Ivanova Avramova 50, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 100 metre serbestte, erkeklerde ise Hüseyin Emre Sakçı 50 ve 100 metre kurbağalama ile 50 ve 100 metre serbest, Kaan Türker Ayar ise 50 ve 100 metre kelebekte madalya mücadelesi verecek.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:22
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İmbula müjdesi
Toplam 11
Yorum
ea Brumayı çok arayacağız.
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Israrla Perez
Toplam 3
Yorum
tekin zorla güzellik olmaz nazlana nazlana gelenlerin neler yapabildiklerini de gördük onun için bu adamdan vazgeçin fener formasını giymek isteye
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Kaderi rakiplere bağlı
Toplam 5
Yorum
ea bunların hiçbiri elenmez zaten seri başı hepsi bakalım bjk geçen seneki gibi ballı kura çekebilecek mi
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