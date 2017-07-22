 Dünya Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dünya Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor

    Dünya Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor

    Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'da başlayacak.

    Başkent Budapeşte'de 30 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonda Türkiye'yi, Hüseyin Emre Sakçı, Kaan Türker Ayar, Ekaterina Ivanova Avramova ve Viktoria Zeynep Güneş temsil edecek.

    Şampiyonada kadınlarda Viktoria Zeynep Güneş, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 200 ve 400 metre karışık, Ekaterina Ivanova Avramova 50, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 100 metre serbestte, erkeklerde ise Hüseyin Emre Sakçı 50 ve 100 metre kurbağalama ile 50 ve 100 metre serbest, Kaan Türker Ayar ise 50 ve 100 metre kelebekte madalya mücadelesi verecek.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünya Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.