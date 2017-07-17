 Yüzmede milli kadro belirlendi – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yüzmede milli kadro belirlendi

    Yüzmede milli kadro belirlendi

    ABD'de düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye, 7 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Indianapolis kentinde 23-28 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonada 7 sporcu, madalya için yarışacak.

    Aykut Çelik, Bahar Oktay, Fatih Yıldırım, İbrahim Aksoy ve Yasin Atıl'ın antrenör olarak yer aldığı kafileye davet edilen sporcular şöyle:

    Aleyna Özkan, Elçin Türkmenoğlu, Gülşen Beste Samancı, İlayda Kargın, İmge Roza Erdemli, Selen Özbilen ve Ümitcan Güreş.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:15
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