Atletlerden 16 madalya
Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nı 4'ü altın 16 madalyayla tamamladı.
Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Pazar kentindeki organizasyonda Türk sporcular, 4 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyonada madalya kazanan sporcuları kutladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan tebrik mesajında Kılıç, "Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 4 altın, 8 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Balkan Atletizm Şampiyonası'ndaki madalyaları şöyle:
Altın madalya
Jak Ali Harvey - 100 metre
Jak Ali Harvey - 200 metre
Özkan Baltacı - Çekiç atma
Elif Yıldırım Gören - 400 metre engelli
Gümüş madalya
Tuğçe Şahutoğlu - Çekiç atma
Sebahat Akpınar - 3000 metre
Fatma Demir - 3000 metre su engelli
Buse Arıkazan - Sırıkla atlama
Şeyma Yıldız - 5000 metre
Mustafa Güneş - 110 metre engelli
Cihat Ulus - 5000 metre
Levent Ateş - 1500 metre
Bronz madalya
Hasan Basri Güdük - 800 metre
Batuhan Eruygun - 110 metre engelli
Resul Çevik - 3000 metre su engelli
Emel Şanlı - 400 metre engelli
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:19
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 35
Yorum
GS LI BU YAŞMA GELDİM BU KADAR GÜZEL TRANSFERLER BİR ARADA OLMAMIŞTI ORTAYA FERNANDO İMBULA SOL BEK SAG ACKTA ALINDIMI GİDENLERLE BRABER 4X4 OLUR
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Çeşme tatili kızdırdı
Toplam 20
Yorum
GİT DE GS KURTULSUN ÇEŞMEYE DEĞİL GS DAN GİT DE GS KURTULSUN YASİN EFENDİ. SENİ GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ.
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 35
Yorum
SÜPER_FENER TRANSFERİ AYKUT KOCAMAN YAPTIYSA KESİN SAĞLAM OYUNCUDUR ÇÜNKÜ; AYKUT KOCAMAN BOŞ OYUNCU ALMAZ YÖNETİM SAÇMALAYIP ZORLAMADIKÇA
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