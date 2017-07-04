 'Antalya Synchro Cup - Muratpaşa' başlıyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ' - Muratpaşa' başlıyor

    'Antalya Synchro Cup - Muratpaşa' başlıyor

    Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uluslararası senkronize şampiyonası, Muratpaşa Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenecek. Şampiyonaya 4 ülkeden 10 takım katılacak.

    Muratpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Federasyonu'nun destekleriyle Türkiye'de ilk kez düzenlenen uluslararası senkronize yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapacak. ' - Muratpaşa' 7 - 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

    Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya aralarında Türk Milli takımının da yer aldığı 4 ülkeden 10 takım katılacak. Şampiyonada, Türkiye'den Milli Takım'la birlikte Marmara Üniversitesi, İstanbul Su Sporları, İTÜ Vakfı Okulları, Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü, Anabilim Spor Kulübü yer alacak. Ukrayna'nın 2 takımla katılacağı şampiyonada Gürcistan ve Sırbistan'dan da birer takım madalya için yarışacak.

    Antalya Synchro Cup - Muratpaşa, solo, düet, takım ve combo olmak üzere 4 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Yarışlar, combobranşı hariç, 8 yaş altından başlamak üzere 6 ayrı kategoride düzenlenecek. Comboda ise yarışlar 12 yaş altından başlayacak ve 4 kategoride gerçekleştirilecek.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:56
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