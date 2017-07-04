'Antalya Synchro Cup - Muratpaşa' başlıyor
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uluslararası senkronize yüzme şampiyonası, Muratpaşa Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenecek. Şampiyonaya 4 ülkeden 10 takım katılacak.
Muratpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu'nun destekleriyle Türkiye'de ilk kez düzenlenen uluslararası senkronize yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapacak. 'Antalya Synchro Cup - Muratpaşa' 7 - 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya aralarında Türk Milli takımının da yer aldığı 4 ülkeden 10 takım katılacak. Şampiyonada, Türkiye'den Milli Takım'la birlikte Marmara Üniversitesi, İstanbul Su Sporları, İTÜ Vakfı Okulları, Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü, Anabilim Spor Kulübü yer alacak. Ukrayna'nın 2 takımla katılacağı şampiyonada Gürcistan ve Sırbistan'dan da birer takım madalya için yarışacak.
Antalya Synchro Cup - Muratpaşa, solo, düet, takım ve combo olmak üzere 4 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Yarışlar, combobranşı hariç, 8 yaş altından başlamak üzere 6 ayrı kategoride düzenlenecek. Comboda ise yarışlar 12 yaş altından başlayacak ve 4 kategoride gerçekleştirilecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:56
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 35
Yorum
tx2002 yıllarca sizi koruduğu gibi bu sene zorunuza gitti değil mi hakemler korumayınca olmuyormuş
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Nani’de acele edilmeyecek
Toplam 5
Yorum
HASAN BREZİLYALI DEĞİLMİ 2 SENE OYNAR SONRA PARAYA SATARLAR ADAMI FENERBAHÇEDENDE BU SEBEPLE GİTMEDİMİ BEŞİKTAŞA HAYIRLI OLSUN
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Seçime gidiyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ beşitkaşta tüpçü demirören gs dede 2. tüpçü vakası işte dursun özbek bakın araştırın demirörende beşiktaşta böyleydi sonuç dağ gibi borç !
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