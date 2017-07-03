Altın madalyalı genç yüzücüler, havalimanında çiçeklerle karşılandı

THY'ye ait bir uçakla saat 12.50'de Tel Aviv'den İstanbul'a gelen Türkiye Genç Milli Yüzme Takımı, Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

50 metre Kelebek'te altın madalya kazanan Genç Milli Takımın yüzücüsü Ümitcan Güreş çok mutlu olduğunu belirtterek, " Herkese, özellikle aileme teşekkür ediyorum. Biz tabii antrenörümle beraber bu madalya için çok çalıştık. Altın olması benim için de biraz sürpriz oldu. Ama çok mutluyum. İstiklal marşımızı dinletebilmek çok gurur verici bir olaydı. Herkese tekrar teşekkürler" dedi. Genç Kızlar 50 metre Kurbağalama'da 4. Olan Beste Samancı ise, " Ben de çok mutluyum. Arkamızda desteklerini esiremeyen arkadaşlarıma aileme ve federasyonuma çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

ALTIN BAŞARI.

Milli Takım sporcularının, 2016 yılında yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ile kıyaslandığında daha başarılı sonuçlar aldığını gözlemlediklerini belirten Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ise şöyle konuştu:

"Bayrağımız göndere çekildi. İstiklal Marşımızı söylettik. Dünyanın en iyileri arasında bayrak yarışında saliselerle üçüncülüğü kaçırdık, beşinci olduk. Bu bizim için gerçekten başarı. Bu başarı devletimizin başarısı. Devletimiz her daim, gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Umarız 2023 çerçevesinde kendimizi yenileyerek sistematik olarak artık yüzmede daha büyük başarılara odaklanıyoruz. İnşallah sadece şunu söylüyorum,. Bekleyin ve sürprizleri görün. İnşallah büyüyen Türkiye ile paralel olarak yüzmede de bu hedefleri yaşayacağız. Başarılara hep beraber ulaşacağız."