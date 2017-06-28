Yüzmede altın madalya
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ümit Can Güreş, erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazandı
İsrai·l'in Netanya kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki yarışmalar tamamlandı.
Erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Ümit Can Güreş, 23.72 saniyeyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Bir diğer Türk sporcu Gülşen Beste Samancı ise kadınlar 50 metre kurbağalama finalindeki 31.73 saniyelik zamanıyla 4. sırayı aldı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:23
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 9
Yorum
gs bir galatasaraylı olarak teşekkürler fenerbahçeli arkadaşlar
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Medel ısrarı
Toplam 6
Yorum
Tahsin Alınırsa Trabzona yazık olur. 3-5 maçını seyredin zaten vazgeçersiniz.Yürüyen bidon. Menejer oyunlarına gelmeyin. İyi olsa İnter bırakır mı?
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''Her şeyin tersini yaptı''
Toplam 12
Yorum
gsli dayı sen dursaydın bundan daha iyi olurduk
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