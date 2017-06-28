 Yüzmede altın madalya – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yüzmede altın madalya

    Yüzmede altın madalya

    Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu , erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazandı

    İsrai·l'in Netanya kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki yarışmalar tamamlandı.

    Erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden , 23.72 saniyeyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Bir diğer Türk sporcu Gülşen Beste Samancı ise kadınlar 50 metre kurbağalama finalindeki 31.73 saniyelik zamanıyla 4. sırayı aldı.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:23
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