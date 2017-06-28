Yüzmede altın madalya

İsrai·l'in Netanya kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki yarışmalar tamamlandı.

Erkekler 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Ümit Can Güreş, 23.72 saniyeyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer Türk sporcu Gülşen Beste Samancı ise kadınlar 50 metre kurbağalama finalindeki 31.73 saniyelik zamanıyla 4. sırayı aldı.