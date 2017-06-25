Buse'nin ilk olimpiyat heyecanı

Samsun'da, 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlara Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlanan Buse Yörükoğlu, "İlk kez olimpiyatlara katılıyorum. Madalya almaya çalışacağım. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunması anlatılmaz bir duygu, umarım bunu yaşarım." dedi.

Henüz dünya veya Avrupa şampiyonalarına katılma şansı bulamadığını dile getiren 24 yaşındaki işitme engelli yüzücü, "Olimpiyatlara katılmak ve madalya almak da önemli. Hedefim madalya kazanmak ve bunu başaracağıma inanıyorum. Elbette zor olacak. Gidip bakacağız." diye konuştu.

Buse Yörükoğlu, ailesinin Samsun'da kendisine tribünden destek vereceğini belirterek, "Tribünde yakınlarımın olması madalya hedefime katkı yapacak, beni motive edecek. Annem ve babam tribünde olursa çok daha iyi bir performans göstereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzme sporunu seçtiği için mutlu olduğunu aktaran Buse, "Engelim olmasa da sporla uğraşırdım ve yine yüzmeyi seçerdim. Sadece yüzmeyi. Gelecekte Türk sporuna antrenör ve yönetici olarak hizmet etmeyi düşünüyorum. İyi sporcular yetiştirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.