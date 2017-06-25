Buse'nin ilk olimpiyat heyecanı
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli yüzücü Buse Yörükoğlu, bu heyecanı ilk kez yaşayacak.
Samsun'da, 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlara Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlanan Buse Yörükoğlu, "İlk kez olimpiyatlara katılıyorum. Madalya almaya çalışacağım. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunması anlatılmaz bir duygu, umarım bunu yaşarım." dedi.
Henüz dünya veya Avrupa şampiyonalarına katılma şansı bulamadığını dile getiren 24 yaşındaki işitme engelli yüzücü, "Olimpiyatlara katılmak ve madalya almak da önemli. Hedefim madalya kazanmak ve bunu başaracağıma inanıyorum. Elbette zor olacak. Gidip bakacağız." diye konuştu.
Buse Yörükoğlu, ailesinin Samsun'da kendisine tribünden destek vereceğini belirterek, "Tribünde yakınlarımın olması madalya hedefime katkı yapacak, beni motive edecek. Annem ve babam tribünde olursa çok daha iyi bir performans göstereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Yüzme sporunu seçtiği için mutlu olduğunu aktaran Buse, "Engelim olmasa da sporla uğraşırdım ve yine yüzmeyi seçerdim. Sadece yüzmeyi. Gelecekte Türk sporuna antrenör ve yönetici olarak hizmet etmeyi düşünüyorum. İyi sporcular yetiştirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:08
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Kara Kartallar Nani’de ısrarcı
Toplam 6
Yorum
Bence Fenerbahce de Cok Büyük Bisey yapti mi ? 47 Macta 12 gol ve 13 Assist cok Büyük Bisey degil ki ? bunu cok Futbolcu yapabillir süper lig de
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Pepe’ye yaştan veto!
Toplam 10
Yorum
Vatandas Tabii tabiii..drogba 18 hagi 20 ulfaluji 21 van porsuk 20 yasinda geldiler.pepe yasli!!
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''25 milyon euro versinler...''
Toplam 6
Yorum
Bence Eger Fiyati 25 Milyon € Sa Sözlesmede Neden 12 Milyon € madde var mis ?
Buse'nin ilk olimpiyat heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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