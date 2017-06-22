Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası, İzmir'de yapılacak
Türkiye Yüzme Federasyonu ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin beraber düzenlediği 6. Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası, 1 Temmuz Cumartesi günü İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilecek.
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı 91. kez kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayram kapsamında Açık Su Türkiye Şampiyonası'nın 6.'sını düzenleyeceklerini bildiren Öztürk, "Denizci millet, denizci ülke' hedefi doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzme başta olmak üzere su sporlarına ilgisinin artması bizi mutlu ediyor. Her yaştan yüzme tutkunu herkesi Foça'daki yarışlara davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da Foça'nın en güzel koylarında gerçekleştirilecek Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan tüm yarışmacılara şimdiden başarılar diledi.
Eski Foça Mersinaki Koyu'nda yer alan Leon Otel önünde yapılacak Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası gençlerde 13 ve 20-24 yaş olmak üzere iki, masterlarda 10, toplamda ise 12 kategoride yapılacak. Masterler 2 kilometre, gençler 5 kilometre mesafeyi yüzecek. Yarışlara bir hafta kala, şampiyonaya kayıt yaptıran sporcu sayısı 300'e yaklaştı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:12
-
Pogba iddiası
Toplam 9
Yorum
bjk beşiktaşlılar iki senedir çok konuşmaya başladı haaa
-
Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 3
Yorum
öğretici haydi sevilla al artık şu çapsızların tercihini de kurtar bizi 8 milyon euro bonservis vermekten !
-
Gençler kampta
Toplam 3
Yorum
arslan salih romadan kiralık döndüğünde birkaç maç oynadı süperdi ancak yabancı hoca kesti oynatmadı yıldızı parlamasın diye.oynarsa değeri artar
Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası, İzmir'de yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.