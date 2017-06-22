Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası, İzmir'de yapılacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı 91. kez kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram kapsamında Açık Su Türkiye Şampiyonası'nın 6.'sını düzenleyeceklerini bildiren Öztürk, "Denizci millet, denizci ülke' hedefi doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzme başta olmak üzere su sporlarına ilgisinin artması bizi mutlu ediyor. Her yaştan yüzme tutkunu herkesi Foça'daki yarışlara davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da Foça'nın en güzel koylarında gerçekleştirilecek Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan tüm yarışmacılara şimdiden başarılar diledi.

Eski Foça Mersinaki Koyu'nda yer alan Leon Otel önünde yapılacak Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası gençlerde 13 ve 20-24 yaş olmak üzere iki, masterlarda 10, toplamda ise 12 kategoride yapılacak. Masterler 2 kilometre, gençler 5 kilometre mesafeyi yüzecek. Yarışlara bir hafta kala, şampiyonaya kayıt yaptıran sporcu sayısı 300'e yaklaştı.