Milli sporcu rekor denemesine hazır
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüyen kadın" kategorisinde Guinness rekor denemesi yapacak Bilge Çingigiray, hazır olduğunu söyledi.
Bir süredir Bodrum'da çalışmalarını sürdüren Çingigiray, denemeyi yapacağı havuzun bulunduğu kolejde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli sporcu, 20 Mayıs'taki rekor denemesini, Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında yapacağını belirtti.
Çingigiray, alt limiti 40 metre olarak belirlenen rekor denemesi hazırlıklarıyla ilgili "Antrenmanlarımı alt limitin üzerine çıkmadan bırakmamaya gayret ettim. En fazla 70 metre yürüdüm." dedi.
Milli sporcu, rekor denemesiyle Minik Kalplerle Elele Derneğinin projesi olan Tekirdağ'da yapılacak spor ve rehabilitasyon merkezine desteğin artmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Kendine güvendiğini ve başarılı olacağına inandığını dile getiren Çingigiray, sualtı sporlarında kondisyonun, motivasyonun, sistemli ve disiplinli çalışmanın önemli olduğunu belirtti.
Erkeklerde 82 metre 57 santimetre ile Türk sporcu Sertan Aydın'ın elinde bulundurduğu rekorun kadınlar kategorisinde sahibi olmak isteyen Bilge Çingigiray, toplantıya katılanlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.
Toplantıya, OYFEST'i düzenleyen Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneğinin (OYDER) Başkanı Ahmet Aras, rekor denemesi organizasyon direktörü Süreyya Ak, sualtı görüntüleme sorumlusu Bengiz Dereli ve denemenin yapılacağı kolejin yönetim kurulu başkanı Erdem Erken de katıldı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:32
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
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