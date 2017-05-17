Türkiye, yüzmede toplamda 57 madalya elde etti

Bu sonuçla Türkiye, yüzme müsabakalarında toplamda 57 madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, kadınlarda 17 altın, 8 gümüş ve 5 bronz, erkeklerde ise 9 altın, 10 gümüş ve 8 bronz madalyanın sahibi oldu.



Bugün yapılan müsabakalarda madalya kazanan sporcular şöyle:

Kadınlar 200 metre kurbağalamada Viktoria Zeynep Güneş, altın, 100 metre kelebekte Aleyna Özkan altın, Gizem Bozkurt bronz, 50 metre serbest stilde İlknur Nihan Çakıcı altın, 400 metre serbest stilde Selen Özbilen gümüş madalya elde etti. Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, Aleyna Özkan ve İlknur Nihan Çakıcı'dan oluşan milli takım, kadınlar 4x100 metre karışıkta altın madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde 50 metre kelebekte Berk Özkul altın, İlker Altınbilek gümüş, 100 metre serbest stilde Doğa Çelik gümüş, Kemal Arda Gürdal bronz madalya elde etti. Ege Başer, Demir Atasoy, Kaan Türker Ayar ve Doğa Çelik'ten oluşan milli takım, erkekler 4x100 metre karışıkta altın madalya kazandı.