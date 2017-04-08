TYF’de yeni başkan
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun (TYF) yeni başkanı Erkan Yalçın oldu. Genel kurulda 204 delegeden 108'inin oyunu alan Yalçın, 96 oyda kalan Barış Bul'u geride bıraktı ve başkanlık koltuğuna oturdu.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
TYF’de yeni başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.