 TYF’de yeni başkan – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    TYF’de yeni başkan

    TYF’de yeni başkan
    'nun (TYF) yeni başkanı Erkan Yalçın oldu. Genel kurulda 204 delegeden 108'inin oyunu alan Yalçın, 96 oyda kalan Barış Bul'u geride bıraktı ve başkanlık koltuğuna oturdu.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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