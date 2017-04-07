Yüzmede yeni başkan Erkan Yalçın oldu

Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) seçimli olağanüstü genel kurulunda, 204 delegeden 108'inin oyunu alan Erkan Yalçın, başkanlığa seçildi.

Hilton Garden Inn'de yapılan olağanüstü genel kurulda, başkanlığını Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun yaptığı divan kurulu, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Ömer Faruk Şirvan ve Selçuk Demirel'den oluştu.

Federasyon başkan vekili Erkan Yalçın ile Barış Bul'un yarıştığı seçimde 223 delegeden 204'ü oy kullanırken, Yalçın, 108 oy toplayarak federasyonun yeni başkanı oldu. Çekişmeli geçen seçimde, diğer aday Bul ise 96 oyda kaldı.

Yalçın, oylamanın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, "Buradaki yarışı ben kazanmadım, Türkiye kazandı. Bu yarışın galibi, TYF ailesidir. Çıktığımız bu yolda desteğini esirgemeyen, oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bu camia, hak ve adalet üstüne olacak. Bir olacağız, birlik olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erkan Yalçın, geçen yıl kasım ayında yapılan olağan genel kurulda, 223 delegeden 199'unun oyuyla, Ahmet Bozdoğan'dan başkanlık koltuğunu devralan Aydın Karakuzu'nun, şubat ayında basında yer alan doping haberlerinin ardından istifa etmesiyle, vekaleten başkanlığa getirilmişti.

Yalçın'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Ali Güven, Haluk Önem, Afife Beşik, Salih Başparmak, Fatih Sezer, Dilek Mosturoğlu, Selçuk Demirel, Yaşar Ayhan, Kerim Altıay, İrfan Özdemir, Abdulsamet Korkmaz, Özgür Bayazıtlı, Murat Tunçbilek, Ramazan Aslantaş.