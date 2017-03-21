Yüzme Federasyonu'na soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri, Türkiye Yüzme Federasyonu eski başkanı Ahmet Bozdoğan ve yönetiminin 2008-16 yılları arasında yapmış olduğu faaliyetleri yeniden incelemeye aldı.



2009 ve 2012 yıllarında yapılan ve üst düzey paralar harcanan Avrupa kısa kulvar yüzme şampiyonaları ile ilgili yapılan şikayetler o dönem incelenmiş ancak dosyalar kapatılmıştı. Bu dönem yaşanan olaylarda yönetimde bulunan Nevres Akan, Akın Vural, Cemi Konaç, Güner Ekenci ve Cengiz Vargil ihalelerde usulsüzlükler var gerekçesiyle istifa etmişlerdi. Bu isimlerin yapmış olduğu şikayetler müfettişler tarafından dikkate alınmayarak ifadeleri alınmamıştı. Dönemin müfettişlerinin dosyayı kapatmaları üzerine konu adli makamlara intikal ettirilmişti. İnceleme yapan müfettişler sadece 16 bin TL'lik vergi açığı bulmuş ve dosya kapatılmıştı. Yıllardır davaların sürdüğü Yüzme Federasyonu'na bu sefer Spor Bakanlığı müfettişlerinin bir hafta önce inceleme başlattığı ortaya çıktı. Geçmişle ilgili yapılan incelemeler sonunda kapatılan tüm dosyalar yeniden açıldığı öğrenildi.



Özellikle iki büyük organizasyonun aynı firma tarafından yapılması, ihale şartlarına uyulmadığı iddialarında olayı inceleyen baş müfettişin terör örgütüne olan bağından dolayı tutuklanmasının ardından yapılan şikayetler üzerine Spor Bakanlığı harekete geçti.



NE VARSA İNCELENECEK



Hangi konularda inceleme başlatıldı:



1-Tüm İhaleler ve alım satımlar



2-Vergi borcu olan firmaya ihale verildi iddiası



3-Federasyon tarafından kurulan İktisadi işletme (Tozkoparan Havuz)



4-İhale şartnameleri



5-Tanıtım ihaleleri



6-Yeterliliği olan ve ihaleye alınmayan firmalar



7-Türkcell ile yapılan sözleşme



8-İhale dışında şampiyonalar için yapılan ödemeler



9-Federasyon tarafından görev verilen bazı isimlerin maaşları ve harcamaları



10-Geçmişte yarışmalarda derecelerle oynanması (MHK)



11-Eryaman Olimpik Otel tefrişat ihalesi



12-İhale şartnamesi içinde yer alan, 280 İngilizce bilen, yüzlerce araç kiralama konuları



13-Federasyon için yapılan harcamalar ve alım satımlar



14- Medya tanıtımı



15-Kamplar



16-Seminerler



17-Sahte antrenör diplomaları





Kaynak: DHA