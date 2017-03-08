"Rekortmen anne" olabilmek için nefes tutuyor

Serbest dalışla 2006'dan bu yana ilgilenen ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Bilge Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir dünya rekoru için hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Bilge Aydın, rekor için büyük bir ekiple çalıştığını ve sponsor arayışlarının devam ettiğini kaydederek, "(Sporda kadın) Projemin ilk ayağı olarak 2017'de olimpik havuzda çift paletle yüzme dünya rekoru kırmak istiyorum. Çok özel bir rekor olacak." dedi.

Kendisi gibi sualtı milli sporcusu Sertan Aydın'la 2012'de evlenen ve 2015'te bir çocuğu olan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Anne olduktan sonraki süreçte kariyerim kısa bir süre de olsa aksadı. Şimdi çocuğum 2 yaşında ve anne olduktan sonra biraz temposunu düşürdüğüm antrenmanlarımı tekrar düzene koyma fırsatı buldum. Haftanın 6 günü idman yapıyorum ve günde 3 saate yakın havuzda çalışıyorum. Tabii her şeyden önce bir anneyim ve sorumluluklarım var. Havuzda yaptığım antrenmanlara çoğu zaman 2 yaşındaki oğlum Doruk'la birlikte gidiyorum."

- "Annelik bana güç veriyor"

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını anlatan Bilge Aydın, "Hem kariyerime devam ediyorum hem de oğlumla birebir ilgileniyorum. Onun bakımının yanı sıra antrenmanlara devam etmek hiç kolay değil ama eşim bana çok destek oldu ve ben de bu yolda devam etmeye karar verdim. Anneliğim havuzdaki başarılarımı engellemiyor, aksine bana destek veriyor, manevi anlamda güç katıyor." ifadelerini kullandı.

2008 ve 2012'deki Avrupa şampiyonalarında ikincilikleri bulunan, 2013'teki Dünya Şampiyonası'nda ise üçüncülük elde eden Bilge Aydın, yine 2013'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda suyun altında 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak rekor kırmıştı.