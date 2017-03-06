 Senkronize Yüzme Milli Takımı'ndan altın madalya – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Senkronize Yüzme Milli Takımı'ndan altın madalya

    Senkronize Yüzme Milli Takımı'ndan altın madalya

    Almanya'da düzenlenen 28. German Open Senkronize Yüzme Yarışı'nda Türkiye altın madalya kazandı.

    Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bonn kentinde düzenlenen müsabakalarda Türkiye, senkronize yüzme finali serbest stilde 76,5667 puan ile Macaristan'ı (74,8000) geride bırakarak birinci oldu.

    Türkiye'yi bu kategoride Bakırcı, Doğa Beliz Bülbül, Sude Dicle, Dilay Horasan, Ezgi İde Önal, Eda Rezzan Tuncay, Mina Ebru Turhan, Hande Yıldız, Mısra Gündeş ve Azra Ulu temsil etti.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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