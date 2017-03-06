Senkronize Yüzme Milli Takımı'ndan altın madalya
Almanya'da düzenlenen 28. German Open Senkronize Yüzme Yarışı'nda Türkiye altın madalya kazandı.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bonn kentinde düzenlenen müsabakalarda Türkiye, senkronize yüzme finali serbest stilde 76,5667 puan ile Macaristan'ı (74,8000) geride bırakarak birinci oldu.
Türkiye'yi bu kategoride Defne Bakırcı, Doğa Beliz Bülbül, Sude Dicle, Dilay Horasan, Ezgi İde Önal, Eda Rezzan Tuncay, Mina Ebru Turhan, Hande Yıldız, Mısra Gündeş ve Azra Ulu temsil etti.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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