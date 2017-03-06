Selin Keskin'e Bakan Kılıç'tan müjde

Bugüne kadar çoğunluğu birincilik olmak üzere 62 madalyası bulunan 16 yaşındaki Afyonkarahisarlı milli sporcunun zor koşullarda antrenman yaptığını öğrenen Bakan Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklama ile genç sporcuya müjdeli haberi verdi.



Bakan Kılıç "Milli sporcumuz Yaprak Selin Keskin antrenmanlarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde sürdürecek. Yaprak kardeşimiz, yarışmalara ve spor yaşantısına artık çok daha konsantre ve rahat şekilde hazırlanacak. Bakanlık olarak geleceğimizin en büyük değerleri olan genç sporcularımızın gelişimi ve refahı adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.