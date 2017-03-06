Selin Keskin'e Bakan Kılıç'tan müjde
Afyonkarahisar’da olimpik havuz olmaması nedeniyle sünger dolu havuzla çalışmalarını sürdüren madalyalı milli sporcu Yaprak Selin Keskin, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla çalışmalarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde sürdürecek.
Bugüne kadar çoğunluğu birincilik olmak üzere 62 madalyası bulunan 16 yaşındaki Afyonkarahisarlı milli sporcunun zor koşullarda antrenman yaptığını öğrenen Bakan Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklama ile genç sporcuya müjdeli haberi verdi.
Bakan Kılıç "Milli sporcumuz Yaprak Selin Keskin antrenmanlarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde sürdürecek. Yaprak kardeşimiz, yarışmalara ve spor yaşantısına artık çok daha konsantre ve rahat şekilde hazırlanacak. Bakanlık olarak geleceğimizin en büyük değerleri olan genç sporcularımızın gelişimi ve refahı adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:45
- ''Olduğum kişiyi seviyorum''
Toplam 9
Yorum
Senol gunes Senol gunes gibi hocaya az bile yapiyorsun devam et biz senin arkandayiz ((((((
- Beşiktaş'ta öncelik Süper Lig
Toplam 7
Yorum
FB ABDÜL B Şehir Akhisarda kupaya asılmaz algısı ile kupamız garanti BJK maçını alıp B Şehiri şampiyon yaparız 2 kupayı kardeş payı yaparız
- Uyuyan rakibi uyandırdı
Toplam 3
Yorum
ekol goool 2-2
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