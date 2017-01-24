 Yasin Efe Yöntem 3. oldu – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Yasin Efe Yöntem 3. oldu

    Yasin Efe Yöntem 3. oldu

    Antalyaspor Kulübü Derneği yüzme branşı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı başarıyla temsil etti.

    17-21 Ocak tarihleri arasındaki şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olan Yasin Efe Yöntem, Antalyaspor'u kürsüye çıkartmayı başardı. Yasin Efe Yöntem, kısa süre önce milli takım seçmelerinde kendi yaş kategorisinde 2'nci olmuştu.

    Antalyaspor Yüzme Baş Antrenörü Haluk Okur, "Yüzme tekniğindeki gelişmelerle sporcularımız süratle ilerliyor ve bu gelişme dereceye dönüşüyor. Yüzücülerimizin bu sezonu başarı ile tamamlayacaklarını inanıyorum. Gelecek Antalyasporlu yüzücülerin olacak" dedi.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:48
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