Yasin Efe Yöntem 3. oldu
Antalyaspor Kulübü Derneği yüzme branşı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı başarıyla temsil etti.
17-21 Ocak tarihleri arasındaki şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olan Yasin Efe Yöntem, Antalyaspor'u kürsüye çıkartmayı başardı. Yasin Efe Yöntem, kısa süre önce milli takım seçmelerinde kendi yaş kategorisinde 2'nci olmuştu.
Antalyaspor Yüzme Baş Antrenörü Haluk Okur, "Yüzme tekniğindeki gelişmelerle sporcularımız süratle ilerliyor ve bu gelişme dereceye dönüşüyor. Yüzücülerimizin bu sezonu başarı ile tamamlayacaklarını inanıyorum. Gelecek Antalyasporlu yüzücülerin olacak" dedi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:48
- Kartal dörtlüleri yaktı!
Toplam 20
Yorum
KaRTaL kimse burdan çıkıpta yok hakem şöyle yaptı böyle yaptı demesin renkli kardeşlerim.haksız kazandığınız şamp.luklar ortadayken hiç konuşmayın!
- Kartal dörtlüleri yaktı!
Toplam 20
Yorum
KaRTaL hiç merak etmeyin renkli kardeşlerim bundan sonra alışacaksınız bizim şampiyonluklarımıza..geçti artık sizin o sefa yıllarınız...
- Kaybeden yetişir
Toplam 12
Yorum
Siyah-Beyaz1903 aboubakar ilk 11de bile olmazda xD neyse kumasi iyi bir oyuncu zamana ihtiyaci var daha genc sow 30 yasinda.
Yasin Efe Yöntem 3. oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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