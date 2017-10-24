Malatyaspor’da yüzler gülüyor

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, önlerinde zor maçlar bulunduğunu belirterek, “Bizim için güzel bir hafta oldu. Şimdilik sadece bir maç kazandık. Ligde çok zor maçlar oynayacağız” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde İHA'ya açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Ravcı, takımın son durumu ve Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi.



"ÇALIŞMALARIMIZ GAYET İYİ GİDİYOR"

Trabzonspor'u yenerek yeni statlarında ilk galibiyetlerini aldıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Ravcı, "Futbol öyle bir şey ki kazandığınız haftalarda herkes mutludur. Trabzonspor maçından önce, Fenerbahçe maçında ilk yarıda çok kötü bir oyun sergilemiştik. Cumartesi günü sahamızda oynadığımız maç hem bizim hem de Trabzonspor için önemli bir müsabakaydı. Çünkü onlarda bir hafta önce farklı bir mağlubiyet almışlardı. Aslında 1-0 galip geldiğimiz maç kazanımlarımızın çok daha yüksek olduğu bir müsabaka oldu. Moral ve motivasyon açısından, puan sıralaması bakımından kazanmamız gerekiyordu. Çünkü alt sıralardaki takımlarda 2 haftadır puan kazanmaya başlamıştı. Bu anlamdan mutlak kazanmamız gerekiyordu. Yeni stadımızda aldığımız ilk galibiyet oldu. Ondan dolayı son derece mutluyuz. Oyuncu kardeşlerimin hepsini verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Bizim için güzel bir hafta oldu. Şimdilik sadece bir maç kazandık. Ligde çok zor maçlar oynayacağız. Bu ligde tutunmak açısından sezonun ilk yarısında toplayabildiğimiz kadar puanlar toplamak zorundayız. Çünkü ligin ikinci yarısı çok daha çetin geçecektir. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu konuda hiçbir sıkıntımız çok şükür yoktur. Önümüzde çok ciddi Gençlerbirliği maçı var. Onlarda iyi futbol oynayıp, iyi mücadele veriyor. Güzel ve zevkli bir maç olacaktır. İnşallah en iyi skorlar ayrılıp Malatya'ya döneriz" dedi.



"TÜRKİYE KUPASI'NDA GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ"

Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Ravcı, "Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Çünkü iki sene aradan sonra ilk defa bir üst turlara geçebildik. Kupa maçları da herkesin malumu çok enteresan geçiyor. Çok ilginç sonuçlar alınıyor. İşin açıkçası Ofspor'u yenerek üst tura çıkmayı istiyoruz. Kupa maçlarında şöyle bir avantajımız oluyor; çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuların maç eksikliklerini tamamlayabilmeleri açısından verimi yüksek. Trabzon'a kesin galibiyet için gideceğiz" diye konuştu.