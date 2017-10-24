 Bulut’tan takıma eleştiri – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Bulut’tan takıma eleştiri

    Bulut’tan takıma eleştiri
    TRABZONSPOR galibiyetiyle moral bulan Y.Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, takımın maçta öne çıkan eksik yönlerine eleştiri getirdi. Bulut, "Takımımız hem ofansif hem de defansif anlamda iyi bir performans sergiledi. Ama bu yeterli mi, yeterli değil. Önümüzde çok karşılaşma var. Kendimizi daha çok geliştirmemiz ve hızlı futbol oynamamız gerekiyor. Çabuk düşünmemiz lazım. Defans hattında tempomuzu artırmamız gerekiyor" diye konuştu.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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