Malatya’ya güven geldi

TRABZONSPOR'U 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'da yüzler güldü. Basın sözcüsü Erdal Gündüz, "Takımda uyum sağlandı. Trabzonspor gibi bir takım karşısında galibiyet aldık. Bu 3 puanla moral ve güven kazandık. Ligde kalacağız" dedi.