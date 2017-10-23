 Malatya’ya güven geldi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Malatya’ya güven geldi

    Malatya’ya güven geldi
    TRABZONSPOR'U 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'da yüzler güldü. Basın sözcüsü Erdal Gündüz, "Takımda uyum sağlandı. Trabzonspor gibi bir takım karşısında galibiyet aldık. Bu 3 puanla moral ve güven kazandık. Ligde kalacağız" dedi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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