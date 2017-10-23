Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor
Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Trabzonspor’u yenerek puanını 11’e yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında çarşamba günü oynayacağı Ofspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:38
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Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor
Toplam 5
Yorum
özgür maçtan önce demiştim gs ı durdurursa tudor durdurur diye fegholi ve marıano bakıyor gomiş 4 fb linin içinde yalnız kimse ceza sahasına girmi
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Otur 0
Toplam 75
Yorum
eko böyle muhteşem bir maça bu hakem hiç yakışmadı yoksa hop oturup hop kalkmıştık heyacandan
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"Cesur F.Bahçeliler"
Toplam 4
Yorum
kasım adamları penatıdan kurtardı. heralde ki siper olcak..
Malatyaspor’da kupa mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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