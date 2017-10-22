Keyifli Malatya

Yeni Malatyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor’u mağlup ederek puanını 11’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı

SEZONA kötü bir başlangıç yapan ve ilk 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan, sadece 1 kez kazanabilen Yeni Malatyaspor, dün Trabzonspor'u mağlup ederek derin bir nefes aldı. Süper Lig'de 6'ıncı haftadan sonra teknik direktör değişikliğine giden ve takımın başına Erol Bulut'u getiren sarıkırmızılılar, son üç maçındaki ilk galibiyetini de dün akşam aldı. Bulut yönetimindeilk ilk maçında Konyaspor ile berabere kalan, F.Bahçe'ye deplasmanda yenilen Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini Trabzon'a karşı elde etti.



Puanını 11'e çıkartan Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle rakibinin de 2 puan önüne geçmiş oldu. Matalya'ya üç puan getiren gölü, Trabzonsporlu oyuncu Okay Yokuşlu kendi kalesine atarken; golün gelişiminde büyük katkısı olan Adem Büyük ise maçın son bölümlerinde oyundan alınırken taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Yeni Malatyasporlu futbolcular, ilk yarının son saniyelerinde gelen galibiyet gölüyle büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma sonunda da taraftarlarıyla bütünleşen sarı-kırmızılı oyuncuların sevinci görülmeye değerdi.



KIRAN KIRANA MÜCADELE

Sahasında Trabzonspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibiyle dişe dişe bir mücadele örneği sergiledi. Erol Bulut'un talebeleri, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı



İSTEDiĞiMiZi ALDIK

YENİ Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzospor'a karşı üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Bulut, "Geçen hafta F.Bahçe maçında çok kötü oynamadık ama puan alamadık. Trabzon maçına çok iyi hazırlandık. Rakibimin 10 kişi kalması da elbette işimize yaradı. Ancak rakibimizi asla küçümsemedik, oyunu hiç bırakmadık. İstediğimiz ve özlediğimiz galibiyeti aldık. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.



Tribünler boş kalmadı

MALATYASPORLU taraftarlar, takımlarını yanız bırakmadı. Yeni Malatya Stadı'nın büyük bölümünü dolduran sarı-kırmızlılar, takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken; maç sonunda da galibiyet sevincini doyasıya yaşardılar.



Galibiyete odaklandık

SARI-kırmızılıların başarılı oyuncusu Adem Büyük, maç öncesinde tek düşüncelerinin üç puan olduğunu söyledi. Büyük, "Önemli bir rakibe karşı, önemli bir zafer elde ettik. Bu galibiyeti hocamıza ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.







