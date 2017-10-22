Keyifli Malatya
Yeni Malatyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor’u mağlup ederek puanını 11’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini aldı
Puanını 11'e çıkartan Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle rakibinin de 2 puan önüne geçmiş oldu. Matalya'ya üç puan getiren gölü, Trabzonsporlu oyuncu Okay Yokuşlu kendi kalesine atarken; golün gelişiminde büyük katkısı olan Adem Büyük ise maçın son bölümlerinde oyundan alınırken taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Yeni Malatyasporlu futbolcular, ilk yarının son saniyelerinde gelen galibiyet gölüyle büyük sevinç yaşadı. Karşılaşma sonunda da taraftarlarıyla bütünleşen sarı-kırmızılı oyuncuların sevinci görülmeye değerdi.
KIRAN KIRANA MÜCADELE
Sahasında Trabzonspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibiyle dişe dişe bir mücadele örneği sergiledi. Erol Bulut'un talebeleri, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı
İSTEDiĞiMiZi ALDIK
YENİ Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzospor'a karşı üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Bulut, "Geçen hafta F.Bahçe maçında çok kötü oynamadık ama puan alamadık. Trabzon maçına çok iyi hazırlandık. Rakibimin 10 kişi kalması da elbette işimize yaradı. Ancak rakibimizi asla küçümsemedik, oyunu hiç bırakmadık. İstediğimiz ve özlediğimiz galibiyeti aldık. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
Tribünler boş kalmadı
MALATYASPORLU taraftarlar, takımlarını yanız bırakmadı. Yeni Malatya Stadı'nın büyük bölümünü dolduran sarı-kırmızlılar, takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken; maç sonunda da galibiyet sevincini doyasıya yaşardılar.
Galibiyete odaklandık
SARI-kırmızılıların başarılı oyuncusu Adem Büyük, maç öncesinde tek düşüncelerinin üç puan olduğunu söyledi. Büyük, "Önemli bir rakibe karşı, önemli bir zafer elde ettik. Bu galibiyeti hocamıza ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:48
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
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Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
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Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Toplam 2
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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