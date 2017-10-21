"Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor"
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın arından açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, oldukça zor bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Zor bir maçtı. Puan ve puanlar almamız gereken bir maçtı.
Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ilk yarıya maalesef çok iyi konsantre başlayamadık ve 6 dakika içerisinde 2-0 geriye düşmüştük. Bugünkü Trabzonspor maçında farklı oynamak istiyorduk. 1. saniyeden itibaren iyi konsantre olmamız gerekiyordu. Takımımız bunu en iyi şekilde yerine getirdi. İlk yarının sonuna doğru kazandığımız bir golle ikinci devreye galip girdik. Tabii Trabzonspor'un kalitesi ortada. İkinci yarı baya baskı yaptılar. Biz buna karşı direndik, iyi kapattık agresif oynadık. İkinci golü bulabilirdik. Ofansif ve defans anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
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Dirilişe "Rıza" yetmedi
Toplam 7
Yorum
ERAY TS Abdülkadir'i nasıl ilk 11 oynatmazsın? Volkan Şen'i kurtarıcı diye oyuna aldı. Castillo kenarda. Rıza ilk maçında sınıfta kaldı.
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2 takım da her hafta gol yedi
Toplam 1
Yorum
ts.gitti malesef agir yarali bir hasta var oda trabzonspor
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 14
Yorum
GS Aziz aga 20 senede GS'nin 21 kupasini görmüs. Aziz aga ise 11 kupa alabildi. "Efsane basgan" :))))
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