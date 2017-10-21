 ‘Gün birlik beraberlik günü’ – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    ‘Gün birlik beraberlik günü’

    ‘Gün birlik beraberlik günü’
    TRABZON karşısında bugün kritik bir maça çıkacak olan Y.Malatya, taraftarına güveniyor. F.Bahçe yenilgisini telafi etmek isteyen sarı-kırmızılılarda Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Malatyalı futbolseverlere çağrıda bulundu. Gündüz, "Şanlı taraftarlarımızın tribünde olması ve skor ne olursa olsun takımının yanında yer alması çok önemlidir. Haydi, takımımızın asıl sahibi şanlı taraftarımız bugün birlik beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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