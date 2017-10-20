 Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    hazırlıklarını tamamladı

    Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

    Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak Evkur , bugün yaptığı son çalışma ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Ameliyat olan Aytaç Kara dışında tüm futbolcuların katıldığı sabah antrenmanında Trabzon maçının taktiğini uygulayan Erol Bulut, maç kadrosunda değişikliğe gitti.

    Trabzonspor karşısında orta sahanın iki önemli ismi Aytaç ve Azubuike forma giyemeyecek. Bulut'un orta sahada bu iki oyuncunun yokluğunda Murat Yıldırım ve Barazit'e görev vereceği belirtildi. Genç teknik adamın geçen hafta cezalı oldukları için takımdaki yerlerini alamayan sağ bek Issam Chebake ve sol bek Rahman Buğra Çağır'a ise ilk on birde şans vermesi bekleniyor.

    "Takım olarak her anlamda bu maça hazırız"
    21 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Evkur -Trabzonspor müsabakasında Malatya Stadyumu'nun büyük bir bölümünün dolması bekleniyor. Salı günü satışına başlanan maç biletlerinin de önemli bir bölümünün tükendiği öğrenildi.
    Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, geçen hafta Fenerbahçe karşısında aldıkları yenilgiyi telafi etmek için Trabzonspor'u yenmeleri gerektiğini söyledi.

    Sahalarında kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını kaydeden Gündüz, "Ligde her geçen hafta takvim zorlaşıyor. Takımların kaybetme lüksü ortadan kalkıyor. Bizim de puan almamız gereken bir hafta var önümüzde. Trabzonspor bir kan değişikliğine gitti ve bu maça dönüm gözüyle bakıyorlar. Bizi kendi durumumuz ilgilendiriyor. Çıkıp taraftarımız önünde bu maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak her anlamda bu maça hazırız. İnşallah galip gelip yolumuza daha moralli bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:21
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