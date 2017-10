Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Ameliyat olan Aytaç Kara dışında tüm futbolcuların katıldığı sabah antrenmanında Trabzon maçının taktiğini uygulayan Erol Bulut, maç kadrosunda değişikliğe gitti.Trabzonspor karşısında orta sahanın iki önemli ismi Aytaç ve Azubuike forma giyemeyecek. Bulut'un orta sahada bu iki oyuncunun yokluğunda Murat Yıldırım ve Barazit'e görev vereceği belirtildi. Genç teknik adamın geçen hafta cezalı oldukları için takımdaki yerlerini alamayan sağ bek Issam Chebake ve sol bek Rahman Buğra Çağır'a ise ilk on birde şans vermesi bekleniyor.21 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor -Trabzonspor müsabakasında Malatya Stadyumu'nun büyük bir bölümünün dolması bekleniyor. Salı günü satışına başlanan maç biletlerinin de önemli bir bölümünün tükendiği öğrenildi.Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, geçen hafta Fenerbahçe karşısında aldıkları yenilgiyi telafi etmek için Trabzonspor'u yenmeleri gerektiğini söyledi.Sahalarında kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını kaydeden Gündüz, "Ligde her geçen hafta takvim zorlaşıyor. Takımların kaybetme lüksü ortadan kalkıyor. Bizim de puan almamız gereken bir hafta var önümüzde. Trabzonspor bir kan değişikliğine gitti ve bu maça dönüm gözüyle bakıyorlar. Bizi kendi durumumuz ilgilendiriyor. Çıkıp taraftarımız önünde bu maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak her anlamda bu maça hazırız. İnşallah galip gelip yolumuza daha moralli bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.