Malatya 12. adama güveniyor

TRABZON karşısında yarın kritik bir maça çıkacak olan Y.Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı taraftara çağrıda bulundu. F.Bahçe yenilgisinden dersler çıkardıklarını belirten Ravcı, "Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Rakibimiz de bir kan değişikliğine gitti. Onlar da çıkış arıyorlar. Taraftarımızın bu maçta bize itici güç olmalarını istiyoruz. Onları bu zorlu maça bekliyoruz" diye destek çağrısında bulundu.