Sosyal medya ve iletişim direktörlüğü görevlendirmesi
Evkur Yeni Malatyaspor’da Sosyal Medya ve iletişim Direktörlüğü görevine Ali Karadeniz’in getirildiği açıklandı.
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne teşekkür eden Ali Karadeniz, sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmenin kendisi için bir onur olacağını söyleyerek, "Yaklaşık 4 senedir hem memleketime hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkına temsil noktasında gurur duyma, övünme "bizde varız" heyecanını yaşatan şanlı ve şerefli kulübümüz Evkur Yeni Malatyaspor'a tüm hakkaniyetimle hizmet etmek benim için bir onurdur. Bana bu görevi layık gören efsane başkanımız Adil Gevrek ve efsane yönetimine şükranlarımı ve tarifini yapmakta zorlanacağım teşekkürlerimi sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.
1988 Malatya Doğumlu olan Ali Karadeniz, daha önce çeşitli yerel televizyon kanallarında yayın yönetmenliği ve gezi programları yapmıştı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:57
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 32
Yorum
Palavra Adam heralde kendi shaktarda oynattigi 11 yabanciyi unutdu... Konyadan kacmis ama Konyaspora saygisizlik yaptiginin farkinda degil
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Cenk Tosun haftanın futbolcusu adayı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yabancılar serbest kalmasaydı bu adam bu kadar kasmaz Avrupa'da zirveye çıkamazdı, Artık yeni Türk Futbolcusu modeli disiplin ve çokçalışma
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Yabancılar istila etti
Toplam 8
Yorum
Atillas-BJK Yabancı futbolcularla rekabet eden futbolcular zirveye çıkıyor (Bkz:Cenk Tosun)...eski günler geride kaldı, ya disiplin ve çok çalışma ya da
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