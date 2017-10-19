 Sosyal medya ve iletişim direktörlüğü görevlendirmesi – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Sosyal medya ve iletişim direktörlüğü görevlendirmesi

    Sosyal medya ve iletişim direktörlüğü görevlendirmesi

    Evkur ’da Sosyal Medya ve iletişim Direktörlüğü görevine Ali Karadeniz’in getirildiği açıklandı.

    Evkur Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Ali Karadeniz'in Kulübün Sosyal Medya ve İletişim Direktörlüğü görevine getirildiği ifade edildi.
    Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne teşekkür eden Ali Karadeniz, sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmenin kendisi için bir onur olacağını söyleyerek, "Yaklaşık 4 senedir hem memleketime hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkına temsil noktasında gurur duyma, övünme "bizde varız" heyecanını yaşatan şanlı ve şerefli kulübümüz Evkur Yeni Malatyaspor'a tüm hakkaniyetimle hizmet etmek benim için bir onurdur. Bana bu görevi layık gören efsane başkanımız Adil Gevrek ve efsane yönetimine şükranlarımı ve tarifini yapmakta zorlanacağım teşekkürlerimi sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

    1988 Malatya Doğumlu olan Ali Karadeniz, daha önce çeşitli yerel televizyon kanallarında yayın yönetmenliği ve gezi programları yapmıştı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:57
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