F.Bahçe’den ders çıkardık

Fenerbahçe'ye erken yediği gollerle 3-1 kaybeden Y.Malatyaspor'da futbolculardan Sadio Diallo ve Sadık Çiftpınar, bu maçtan dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmayacaklarını ifade etti. Diallo, "F.Bahçe maçında istediğim oyunu oynayamadım bunun farkındayım. Bundan sonra çok iyi çalışarak, beklentilerin hepsini karşılayacağım" diye söz verirken, Sadık ise, "F.Bahçe maçından dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmadan kendi sahamız ve seyircimiz önünde güzel bir galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.