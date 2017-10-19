Evkur Yeni Malatyasporlu Aytaç Kara, ameliyat edildi
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Aytaç Kara, İstanbul'da ameliyat edildi.
Acıbadem Fulya Hastanesinden yapılan açıklamada, Aytaç Kara'nın sol dizindeki menüsküs yırtığı sebebiyle operasyon geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, Aytaç Kara'nın kontrollerinde sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildiği aktarılarak, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından yapılan ameliyatta sporcuya, artroskopik menisektomi işlemi yapıldı. Başarılı bir operasyon geçiren Aytaç Kara, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilecek." ifadeleri kullanıldı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:55
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Lucescu yine isyan etti!
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ali YABANCI SERBEST OLMASA BJK GRUPTA SIFIR CEKERDİ...
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Yorum
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Galatasaray'ın 7 genç futbolcusuna şok haber
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Aslan DOGRU BIR ISLEM BU GENCLER HINDISTANDA COK HAVALANIP HERMAC 3 YEMEMISLERMIYDI OLMADAN OLMUS HAVALARI BURAYA KADARMIS
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