Aytaç Kara, ameliyat edildi
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Aytaç Kara, İstanbul'da ameliyat edildi.
Acıbadem Fulya Hastanesinden yapılan açıklamada, Aytaç Kara'nın sol dizindeki menüsküs yırtığı sebebiyle operasyon geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, Aytaç Kara'nın kontrollerinde sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildiği aktarılarak, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından yapılan ameliyatta sporcuya, artroskopik menisektomi işlemi yapıldı. Başarılı bir operasyon geçiren Aytaç Kara, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilecek." ifadeleri kullanıldı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:35
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Taktiğimizde hakem yok
Toplam 34
Yorum
Bi anlat bakıyım.. Hangi Bjk maçını hakemle kazanmışız? Daha 20. dk'da Bjk'nin 9 kişi kalması gereken ama hep eşit sayılarla devam eden maçı mı?
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Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı
Toplam 4
Yorum
Battal Bu Başakşehir geçen sene bize 3 atmıştı.bu sefer 13 atarlar.adamlar Barcelona üstü bir takım.hele Emre tam bir Maradona.vay be.
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Taktiğimizde hakem yok
Toplam 34
Yorum
Yoo.. Hayır, görmedik..
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