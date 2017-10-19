Aytaç Kara, ameliyat edildi

Acıbadem Fulya Hastanesinden yapılan açıklamada, Aytaç Kara'nın sol dizindeki menüsküs yırtığı sebebiyle operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Aytaç Kara'nın kontrollerinde sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildiği aktarılarak, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından yapılan ameliyatta sporcuya, artroskopik menisektomi işlemi yapıldı. Başarılı bir operasyon geçiren Aytaç Kara, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilecek." ifadeleri kullanıldı.