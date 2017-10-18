Yeni Malatyaspor'da sakatlıklar can sıkıyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik ve teknik çalışma olarak yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularına Trabzonspor karşılaşmasında hangi taktikle oynayacaklarını anlattı. Bulut'un çift kalede yapılan maçta as takımda Rahman Buğra, Nacar Barazit ve Murat Yıldırım'a şans verdiği görüldü.
AYTAÇ VE AZUBUİKE EKSİKLİĞİ
Evkur Yeni Malatyaspor'da orta sahanın değişmez iki isimi Aytaç Kara ve Azubuike'nin sakatlanması teknik heyeti bu bölgede zora sokarken, iki oyuncudan da kötü haber geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan Aytaç Kara'nın dizinden ameliyat olacağı ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı paylaşılırken, bir süredir sakatlığından dolayı takımdan uzak kalan Godson Azubuike'nin bu haftaki maçta da forma giyemeyeceği açıklandı. Bu sabah yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Aytaç Kara katılmazken, Trabzonspor maçında da forma giyemeyeceği açıklanan Azubuike ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
AYTAÇ VE AZUBUİKE EKSİKLİĞİ
Evkur Yeni Malatyaspor'da orta sahanın değişmez iki isimi Aytaç Kara ve Azubuike'nin sakatlanması teknik heyeti bu bölgede zora sokarken, iki oyuncudan da kötü haber geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan Aytaç Kara'nın dizinden ameliyat olacağı ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı paylaşılırken, bir süredir sakatlığından dolayı takımdan uzak kalan Godson Azubuike'nin bu haftaki maçta da forma giyemeyeceği açıklandı. Bu sabah yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Aytaç Kara katılmazken, Trabzonspor maçında da forma giyemeyeceği açıklanan Azubuike ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:47
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