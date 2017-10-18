Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Sadık Çiftpınar ve Abdoulaye Sadio Diallo, sahalarında oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasında galibiyet hedefliyor.
Takımın defans oyuncusu Sadık Çiftpınar da Fenerbahçe maçında kötü oynamadıklarını ancak mücadeleye kötü başladıklarını kaydetti. Maçın ilk beş dakikasında skorun 2-0 olduğunu, bunu kendilerinin de beklemediğini ifade eden Sadık, hataları düzeltmek için çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi. Kendisinin de Süper Lig'de üçüncü maçına çıktığını aktaran Çiftpınar, "Fenerbahçe'ye karşı takımda da birçok oyuncu ilk defa böyle bir atmosferin içerisinde bulunuyordu. Kolay değil ama daha iyisini yapabilirdik. 10 gün boyunca çok iyi çalışmıştık. Hocamızın bize söylediklerini tam anlamıyla yerine getirmek isterdik. Bu şekilde olmayabilirdi. En azından maç kafa kafaya başlar ve bir süre öyle giderdi." ifadelerini kullandı. Rakiplerinden daha fazla topa sahip olduklarını ancak üretkenlik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Çiftpınar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Önümüzde Trabzonspor maçı var. Fenerbahçe maçından dersler çıkarıp, Trabzonspor maçında aynı hataları yapmadan kendi sahamız ve seyircimiz önünde güzel bir galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz."
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:48
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** adama kontrat yaparken iyi,sonra tazminat isteyince kötü, öyleyse kontratin anlami ne?tff terim olayi icinde trde her kulüb icin gercerli
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Bir galibiyetle bu iş biter
Toplam 7
Yorum
thebarbaros beşiktaş monaco'ya top oynatmadığı için monaco oynayamadı. yoksa iyi takım olduğu bir gerçek
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Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 11
Yorum
GS Gomis suana kadar gordugum turkıyeye gelmıs en iyi santrafor daha once hagıler alexler geldı ama onlar orta saha oyuncusuydu.
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