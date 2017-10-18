Trabzonspor maçı biletleri satışa sunuldu
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig’in 9. haftasında Malatya’da oynanacak Trabzonspor müsabakasının biletlerini satışa sundu. Geçen hafta deplasmanda Fenerhahçe’ye yenilerek taraftarını üzen sarı-kırmızılı takım, bu hafta oynayacağı Trabzonspor müsabakasını taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor maçı biletlerinin, Batı Alt Tribün 40, Batı Üst 25, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Misafir Tribün ise 12,5 TL olarak satışa sunulduğu ifade edildi. Kulüp ayrıca henüz satışa sunulmayan kombine kartlarla ilgili de bir açıklama yaparak, kombine kart satışına Trabzonspor maçı sonrasında başlanacağını ifade etti.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:43
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 5
Yorum
alex10 ben de fbliyim bende memnun deilim ama bu antrenman tekniğinden deil kadro yapılandırılmasından kadro baştan yanlış kardeşim.
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Rıza Çalımbay'dan ilk sözler
Toplam 5
Yorum
ÖNDER SİVASSPOR SİKE SURECİNDE RIZA HOCA TAKIMIN BASINDAYDI. DEMEKKİ SİVASSPOR SİKEYLE ALAKASI YOKTUR TRABZONLULAR...DEMEKKİ RIZA HOCAY SEÇTİNİZ
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 47
Yorum
Ts 61 Riza kimya trabzonspor da ne isivar memlekette adammi kalmadi utanin trabzonu yönetenler hami ünal tolunaydan akcaydan vs
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