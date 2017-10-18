 Trabzonspor maçı biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    maçı biletleri satışa sunuldu

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçı biletleri satışa sunuldu

    Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, ’in 9. haftasında Malatya’da oynanacak müsabakasının biletlerini satışa sundu. Geçen hafta deplasmanda Fenerhahçe’ye yenilerek taraftarını üzen sarı-kırmızılı takım, bu hafta oynayacağı müsabakasını taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor.

    Dün itibariyle satışa sunulan maçı biletlerinin İnönü Stadı önündeki Passolig üzerinden temin edilebileceği belirtildi.
    Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada maçı biletlerinin, Batı Alt Tribün 40, Batı Üst 25, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Misafir Tribün ise 12,5 TL olarak satışa sunulduğu ifade edildi. Kulüp ayrıca henüz satışa sunulmayan kombine kartlarla ilgili de bir açıklama yaparak, kombine kart satışına Trabzonspor maçı sonrasında başlanacağını ifade etti.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:43
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