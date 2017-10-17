 Malatya ve Trabzonlu taraftarlar maça birlikte gidecek – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Malatya ve Trabzonlu taraftarlar maça birlikte gidecek

    Malatya ve Trabzonlu taraftarlar maça birlikte gidecek

    Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği ve Gurbetçi Gençler Taraftarlar Derneği, cumartesi günü Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi ortak bir organizasyona imza atarak, İstanbul’dan Malatya’ya birlikte gitme kararı aldı.

    Merkezi İstanbul'da bulunan Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Evkur Yeni Malatyaspor'un Malatya ve deplasmandaki maçları için yaptığı farklı organizasyonlarla adını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Basın Sözcüsü Ferhat Kayış, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi. Dernek olarak çalışmalarının herkes tarafından taktir edildiği kaydeden Kayış, "Çalışmaları ile takdir toplayan Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği daha öncede İstanbul'da Boğaz Köprüsüne dev Yeni Malatyaspor bayrağı asmıştı. Sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğu bilinciyle hareket eden her iki kulübümüzün dernek başkanları cumartesi günü Malatya'ya gelmek için güzel bir organizasyon yaptılar. Bu organizasyonun tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini ve futbolun sahada oynandığının unutulmaması en büyük temennimizdir" dedi. Kayış, İstanbul'da yaşayan Malatyalıları da maça davet ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi bu önemli maça bekliyoruz. taraftarını doğunun Paris'i Malatya'da ağırlamaktan onur ve şeref duyacağımızı da bir kez daha belirtmeden geçemeyeceğim. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü 19:30'da oynanacak zorlu karşılaşmaya bekliyoruz."
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatya ve Trabzonlu taraftarlar maça birlikte gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.