Malatya ve Trabzonlu taraftarlar maça birlikte gidecek
Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği ve Trabzonspor Gurbetçi Gençler Taraftarlar Derneği, cumartesi günü Malatya’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi ortak bir organizasyona imza atarak, İstanbul’dan Malatya’ya birlikte gitme kararı aldı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:00
-
Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
KaradenizSamsun Yönetimin isabetli karar resmen ilk 3 golde bariz hatası var derhal kovulmalı adam 36 yaşına gelmiş çok agır Alanya mac yaktı derhal kovun
-
İlk aday Terim
Toplam 34
Yorum
tsts61 Fatih terim akıllı bir adamdır .Şu takıma gelmez.
-
Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
TS cok yerınde bır karar hemde sacma sapan hatalar yapmaya basladı bıraz kendıne cekı duzen verır belkkı
Malatya ve Trabzonlu taraftarlar maça birlikte gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.