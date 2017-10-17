Evkur Yeni Malatyaspor’un standında 17 bin 33 TL’lik satış yapıldı
2-15 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen 4. Ankara Malatya Tanıtım Günleri’nde açılan Evkur Yeni Malatyaspor Store standında 17 bin 33 TL gelir elde edildiği belirtildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:46
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 91
Yorum
hakan Oynamadan nasıl maç nasıl kazanılır hocaları da iyi biliyor hep gerginlik hep gerginlikAli Palabıyıkı da maça ayarlayabilirlerse sonuç bell
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 1
Yorum
ali Bu takımın iyi çalışmadığını gösterir
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Ustalık devri
Toplam 13
Yorum
Aslan başı dik yürür Aşağıdaki yorumlarn çoğunu hakszlık olarak buluyorm belli bir çaba,emek var Tudor ne yapmasnı gerektiğni öğrenmş durumda brakn grevini yapsn
Evkur Yeni Malatyaspor’un standında 17 bin 33 TL’lik satış yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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